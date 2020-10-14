«Брак был спонтанный»: Морозов объяснил, почему не обрел счастья с единственной официальной женой

Артист Александр Морозов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей единственной официальной жене. Ее звали Нонна. Она была в свое время театральной звездой.

«В институте, где я учился, встретил девушку, которая через какое-то время стала моей женой. Ухажеров там у нее было хоть отбавляй. Но именно я такую красивую отхватил бабенку. Причем все получилось на спор. Мы с другом за нее боролись сильно. Товарищ сказал, что уведет ее у меня. Но у него ничего не получилось. Причем Нонна была замужем на момент нашего знакомства. Студенческая жизнь у нас, конечно, была безбашенной». Александр Морозов

Как отметил артист, долго их брак с Нонной не просуществовал. «Все у нас как-то достаточно быстро закончилось. Часто бывает так, что первый брак очень спонтанный и счастья не приносит. Так было и у нас», — заметил он.

Александр Морозов — популярный артист эстрады. С 2019 года он артист театра «Шалом». Ранее участвовал в спектаклях своего друга-сатирика Евгения Петросяна.