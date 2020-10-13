«С моей подачи»: Наташа Королева рассказала о новых обстоятельствах скандала вокруг ее семьи

Вот уже на протяжении нескольких недель общественность активно обсуждает личную жизнь певицы Наташи Королевой и актера Сергея Глушко. Недавно исполнительница сделала новое заявление, которое прояснило некоторые моменты в скандале с изменой Тарзана.
Певица рассказала, что ее муж практически случайно изменил ей с предполагаемой суррогатной матерью их будущего ребенка. Королева призналась, что сама настаивала на встрече мужа и Анастасии Шульженко.
«С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру», — сообщила знаменитость.
Однако никто, кроме самой Шульженко, не предполагал такого тесного общения между заказчиком и исполнителем.
Как объяснила Королева в интервью для «Каравана историй», Анастасия еще в телефонной переписке начала «флиртовать и вообще клеиться» к ее мужу. Поэтому певица не сомневается, на Глушко оказали сильное воздействие.
«Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай. Ошибкой стало то, что Серега рассказал мне о случившемся не сразу, а спустя неделю. Можно было сдать анализ крови. Я заметила, что он какой-то странный, слабый, его подташнивало. Пришлось даже договориться с врачом, чтобы ему поставили капельницу», — объяснила артистка.