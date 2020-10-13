Короткие штанишки и ботфорты: что звезды носят осенью
Видео
«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье
Жанна Бадоева
Звездный гость

«С моей подачи»: Наташа Королева рассказала о новых обстоятельствах скандала вокруг ее семьи

47-летнняя артистка сама посоветовала мужу встретиться с Анастасией Шульженко.

«С моей подачи»: Наташа Королева рассказала о новых обстоятельствах скандала вокруг ее семьи
Наташа Королева призналась, что простила мужа. Фото: Instagram.com/ koroleva_star

Вот уже на протяжении нескольких недель общественность активно обсуждает личную жизнь певицы Наташи Королевой и актера Сергея Глушко. Недавно исполнительница сделала новое заявление, которое прояснило некоторые моменты в скандале с изменой Тарзана.

Певица рассказала, что ее муж практически случайно изменил ей с предполагаемой суррогатной матерью их будущего ребенка. Королева призналась, что сама настаивала на встрече мужа и Анастасии Шульженко.

«С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру», — сообщила знаменитость.

Однако никто, кроме самой Шульженко, не предполагал такого тесного общения между  заказчиком и исполнителем.

Как объяснила Королева в интервью для  «Каравана историй», Анастасия еще в телефонной переписке начала «флиртовать и вообще клеиться» к ее мужу. Поэтому певица не сомневается, на Глушко оказали сильное воздействие.

«Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай. Ошибкой стало то, что Серега рассказал мне о случившемся не сразу, а спустя неделю. Можно было сдать анализ крови. Я заметила, что он какой-то странный, слабый, его подташнивало. Пришлось даже договориться с врачом, чтобы ему поставили капельницу», — объяснила артистка.

Наташа Королева и Сергей Глушко
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Instagram.com/ koroleva_star

Тэги

Королева и Тарзанлюбовница ТарзанаНаташа Королева и Сергей ГлушкоНаташа Королева последние новостиновые подробностиоткровения звездысемейный скандалТарзан последние новости