«С моей подачи»: Наташа Королева рассказала о новых обстоятельствах скандала вокруг ее семьи

Вот уже на протяжении нескольких недель общественность активно обсуждает личную жизнь певицы Наташи Королевой и актера Сергея Глушко. Недавно исполнительница сделала новое заявление, которое прояснило некоторые моменты в скандале с изменой Тарзана.

Певица рассказала, что ее муж практически случайно изменил ей с предполагаемой суррогатной матерью их будущего ребенка. Королева призналась, что сама настаивала на встрече мужа и Анастасии Шульженко.

«С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру», — сообщила знаменитость.

Однако никто, кроме самой Шульженко, не предполагал такого тесного общения между заказчиком и исполнителем. больше по теме «Я была для него любимой»: любовница Тарзана пустилась в откровения, лежа на больничной койкеАнастасия Шульженко выложила в Сеть фото под капельницей.

Как объяснила Королева в интервью для «Каравана историй», Анастасия еще в телефонной переписке начала «флиртовать и вообще клеиться» к ее мужу. Поэтому певица не сомневается, на Глушко оказали сильное воздействие.