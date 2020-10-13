«Тяжело и унизительно»: звезда «Игры престолов» объяснил жесткость Дейенерис и Серсеи

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», 50-летний датский актер Николай Костер-Вальдау, прокомментировал знаменитую сцену секса героини Эмилии Кларк в первом сезоне шоу. Напомним, что грубый постельный эпизод с Дейенерис Таргариен и кхалом Дрого стал популярным мемом в интернете. Однако актер не считает его забавным. В недавнем интервью лондонскому изданию The Times Костер-Вальдау отметил, что это выглядело как откровенное изнасилование, унижающее достоинство женщины.

«Для Эмилии сыграть это в первом сезоне было действительно тяжело и унизительно, потому что то, через что проходит ее персонаж, ужасно, — сказал актер. — Она продана парню, который ее изнасиловал, и пережить такое совсем нелегко, верно?»

Мужчина отметил, что в книге данная сцена описывалась как секс по обоюдному согласию, а в кадре явно присутствуют элементы насилия. Говоря о сериале, он вспомнил и свою «сестру» Серсею, которой тоже пришлось тяжело как женщине. По сюжету две дамы стали злейшими врагами в борьбе за королевский трон, но Николай нашел у них кое-что общее, что может объяснить их жестокие поступки.

«Можно утверждать, что эти две женщины оказались такими ужасными из-за условий, в которых они росли», — сказал актер, имея в виду жестокость и неуважение, которые героини испытали в юности.

Отметим, что популярный фэнтези-сериал «Игра престолов», наполненный откровенными и кровавыми сценами, закончился весной 2019 года, однако многих зрителей разочаровала его концовка. Тем временем автор литературного оригинала Джордж Мартин еще не дописал свое монументальное произведение, и в книге все может завершиться иначе.