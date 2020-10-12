«Громадная волна захватила и понесла»: Пресняков вспомнил знакомство с пятнадцатилетней Орбакайте

По словам исполнителя, их совместная жизнь была прожита с любовью.

Музыкант Владимир Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей бывшей гражданской жене — певице и актрисе Кристине Орбакайте.

«Мы познакомились на программе «Голубой огонек» в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна». Владимир Пресняков

Как отметил исполнитель, однажды он захотел поцеловать Кристину, но она поскользнулась. «Она упала, и я рухнул упал следом за ней. Так началась наша любовь. Все закрутилось. Все девчонки отвязные, а она была безумно скромной, интеллигентной, умной. Она была очень тонкая и стеснительная. Я посмотрел фильм «Чучело» с ее участием, который меня просто убил. Это был бурный роман. Наша совместная жизнь была с любовью прожита», — сказал певец.

Напомним, что Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе на протяжении десяти лет. В этом союзе в 1991 году родился сын Никита.