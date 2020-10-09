Красные розы: Алена Шишкова посмеялась над бывшим парнем

Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова недавно получила букет красных роз. Об этом модель сообщила на личной странице в Сети. Примечательно, что бывший возлюбленный и отец ее дочери стал новым «Холостяком». По правилам реалити-шоу ТНТ, в котором будет принимать участие рэпер Тимати, главный герой должен подарить победительницам алые розы. Фотография Шишковой позволила ее поклонникам сделать определенные выводы по поводу отношений «звезд».

Напомним, что не так давно музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов заявил о своем участии в одном из самых романтических и скандальных проектов на ТНТ. Завидный жених российского шоу-бизнеса в последнее время не переставал удивлять поклонников подробностями личной жизни. Рождение долгожданного сына, расставание с моделью Анастасией Решетовой, якобы роман с тату-мастером, а теперь он «холостяк».

В связи с этими событиями фанаты Алены Шишковой, увидев красные розы в профиле девушки, написали:

«Эти розы от «Холостяка»!», «Тонко!», «Все, теперь мы знаем, кто выиграет в «Холостяке»», «Это спойлер к шоу с Тимати?», «Роза от «Холостяка»?».

Сама Алена не написала, от кого она получила букет. Только упомянула, что фото сделала ее дочь от Тимати — Алиса Юнусова.