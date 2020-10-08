«Лучше поздно, чем никогда»: Гарик Сукачев поделился редким совместным кадром с женой

Поэт и композитор Гарик Сукачев редко публикует фотографии своей личной жизни. Но недавно артист показал фото жены из семейного путешествия. Примечательно, что пост в своем микроблоге Сукачев приурочил к годовщине свадьбы. Певец с женой Ольгой прожили вместе 35 лет. Об этом музыкант рассказал в личном профиле.

Гарик Сукачев поделился фотографией улыбающийся жены и подписал:

«15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда».

Отметим, что поклонники рок-исполнителя нашли схожесть супругов даже внешне:

«Как похожи! Две половинки», «Одно лицо!», «Как вы похожи друг на друга!», «Вы стали за это время очень похожи — одинаковый прищур глаз! Поздравляю!», «Это точно жена? Не сестра?»

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Напомним, что недавно в Москве прошел мотофестиваль. Гарик Сукачев как истинный ценитель «железного коня» не пропустил такое мероприятие. Вместе с тысячами других байкеров он проехал от проспекта Академика Сахарова до парка Горького. Этот ежегодный заезд мотоциклистов символизирует закрытие байкерского сезона.