«Довольствуется тем, что есть»: Алеся Кафельникова объяснила, почему рассталась с Фараоном

Роман дочери Евгения Кафельникова, начинающей модели Алеси и рэпера Фараона (настоящее имя Глеб Голубин. — Прим. ред.) претерпел множество взлетов и падений. Молодая пара то сходилась, то расставалась, плодя множество слухов для прессы. Сейчас 21-летняя красотка встречается с бизнесменом Георгием Петришиным, а о своем прошлом возлюбленном и вспоминать не хочет.

Об этом девушка рассказала поклонникам 7 октября, отвечая на вопросы в Instagram.

«Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него есть», — ответила Алеся на вопрос, общается ли она с рэпером.

Начинающая модель отметила, что для нее важно всегда стремиться к чему-то большему в жизни, и на данный момент рядом с ней именно такой человек, а Фараон данному критерию не соответствует.

Добавим, что сейчас девушка живет во Франции и купается в роскоши, это видно по фото и видео, которые она публикует в социальных сетях. Она также рассказала поклонникам, как начался ее роман с Петришиным. Алеся пришла в ресторан с друзьями и вдруг заметила мужчину, который пристально на нее смотрел. Весь вечер загадочный незнакомец не отводил взгляд, что раздражало красавицу. Но потом он подошел и попросил номер девушки, а утром уже стоял у ее подъезда с цветами. Вот такие отношения по нраву дочери именитого теннисиста.

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Напомним, что Георгий Петришин известен в светских кругах тем, что дважды делал предложение актрисе Светлане Ходченковой, но кинодива так и не вышла замуж за галантного кавалера.