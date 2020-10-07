«Надо было рожать ребенка, а не делать аборты»: Людмила Хитяева рассказала о втором муже

Актриса Людмила Хитяева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже враче Борисе Якобсоне.

«Он был очень симпатичный мужчина, хирург. Я на курорте нос повредила и вот пришла лечиться, когда вернулась в Москву, к доктору. Потом он мне позвонил, и мы начали встречаться. Борис так меня сумел привлечь своими ухаживаниями. Ему было сорок лет, и он был холостяком».

Людмила Хитяева

Как отметила звездная актриса, у них могли быть дети, но она сама не захотела. «Много снималась, работала. Я сама ушла от него. У меня просто не было сил выносить ребенка. Да и доверия у меня к Борису не было. Сейчас понимаю, что грешна. Надо было рожать ребенка, а не делать аборты. Да и изменял он мне. Приводил домой девушек в мое отсутствие», — заметила актриса.

Напомним, что Людмила Хитяева прославилась благодаря картине «Тихий Дон». В легендарном фильме она сыграла жену Петра Мелехова Дарью. В 1983 году она стала народной артисткой РСФСР.