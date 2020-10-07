«Брачный договор есть, активы переданы детям»: Канделаки рассказала о практичной стороне своего брака

Журналистка уже шесть лет замужем за мужчиной, который на 12 лет ее младше.

44 летняя Тина Канделаки в 2014-году вышла замуж второй раз за мужчину, который моложе ее на 12 лет. Василий Бровко тогда был обычным студентом, а журналистка – звездой российского масштаба. Тем не менее, она поверила в него и теперь с радостью констатирует – не зря.

Благоверный ведущей теперь успешный бизнесмен и один из руководителей госкорпорации «Ростех». Звезда уверена, что их брак уже проверен временем, тем не менее, она позаботилась о том, чтобы их финансовые отношения были закреплены на бумаге.

«Брачный договор есть. Но при этом основные мои активы переданы моим детям и это юридически оформлено», — сказала она в интервью изданию 7days.ru.

Тина считает, что обсуждать материальную сторону в браке, как и предполагать его конец, совсем не стыдно. Хотя общество в основном диктует противоположную модель поведения.

Напомним, наследники у грузинской журналистки появились в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Дочери Канделаки Мелании Кондрахиной 20 лет, сыну Леонтию Кондрахину — 19 лет.