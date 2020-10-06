«Ответственно и нежно»: Ксения Бородина романтично призналась мужу в чувствах

37-летняя актриса Ксения Бородина подготовила музыкальный подарок для своего возлюбленного. В честь пятилетия совместной жизни с бизнесменом Курбаном Омаровым знаменитость заказала песню об истории их любви. Об этом Ксения рассказала в своем аккаунте.

«Включайте звук на всю!!! Это песня в подарок мужу. Просто. Нет. Слов», — призналась артистка.

Напомним, что Бородина вышла замуж за бизнесмена Омарова в июле 2015 года. А в декабре этого же года у пары родилась дочь Теона.

Ксения поделилась с подписчиками тем, что заказала песню у профессиональных музыкантов.

«Спасибо, что так ответственно и при этом нежно снова собрали нашу историю и воспоминания по крупицам!» — поблагодарила Бородина певцов.

Примечательно, что в песне телеведущая упомянула и свою дочь от первого брака Марусю, а также сына Курбана — Омара. Тем самым Бородина подчеркнула, что все дети давно стали общими и родными.

Поклонники Ксении остались в восторге от такого подарка: