«Лучше быть дома с моим мужчиной»: Ева Мендес высказалась о самоизоляции с Райаном Гослингом

Несмотря на карантин, актриса чувствует себя счастливой в кругу своей семьи.

4 октября гражданская жена Райана Гослинга, актриса Ева Мендес опубликовала в Instagram архивное фото себя, бегущей по пляжу. 46-летняя актриса уточнила, что на самом деле уже давно не видела пляжа и не выходила на пробежку — все из-за страха заразиться коронавирусом в период пандемии.

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Один из подписчиков пожалел звезду кино и отметил, что ее супругу нужно чаще куда-нибудь ее вывозить. На что Ева ответила невероятно трогательным комментарием.

«Нет, спасибо, у меня все хорошо. Лучше быть дома с моим мужчиной, чем где-либо еще в мире», — цитирует актрису портал Just Jared.

Напомним, что отношения пары длятся уже девять лет. За это время у актеров родились две дочери: Эсмеральда и Амада. Звезды не вступают в официальный брак, однако уже не раз они говорили такие трогательные слова о своих отношениях.