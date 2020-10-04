«Не увидит, где растет цветочек аленький»: Астровская отказала мужу в интиме в стиле русских сказок

Звезда ТВ мягко намекнула возлюбленному, что тот забыл о своем обещании.

Вечером 4 октября телеведущая и певица Алина Астровская отдохнула развлеклась в батутном центре. 30-летняя артистка потратила много энергии. Вернувшись домой, звезда «Орла и решки» захотела сладенького, но, похоже, что ее будущий муж Антон Лаврентьев не принес возлюбленной заветного лакомства.

Девушка опубликовала в Instagram фото в дизайнерской косынке, пародируя старушку-рассказчицу из советских киносказок, и написала следующий пост.

«В некотором царстве, в некотором государстве, пообещал один принц сгонять в воскресенье за маковым рулетом, но не сгонял, и теперь не увидит, где растет цветочек аленький. Конец!» — иронично сочинила Астровская, отметив своего мужа, и добавив, что она — мастер тонких намеков.

Поклонники артистки пришли в восторг от таких аллегорий. Остается надеется, что у «принца» еще есть время исправить свою ошибку и порадовать супругу долгожданной сладостью.