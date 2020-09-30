«Ожидание — болото»: Ксенофонтова дала совет женщинам, страдающим от мужей-тиранов

По мнению актрисы, если в семье есть проблема, ее стоит признать как можно скорее.

Актриса Елена Ксенофонтова дала надежду многим женщинам, показав своим примером, что надо бороться за свою семью и не мириться с домашним насилием. Портал Teleprogramma.pro спросил у 47-летней звезды сериала «Кухня», что бы она посоветовала женам, которые страдают в браке с мужьями-тиранами.

На личном опыте заслуженная артистка России призналась, что жить с абьюзером очень тяжело и чтобы решиться на выход из этой ситуации, нужно иметь большую силу духа. А сексистское, авторитарное и патриархальное общество, в добавок, легко сделает виноватой саму жертву. Елена признает, что в нынешней жизни прав остается тот, кто изворотливее, богаче и обладает большим количеством связей.

«Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться», — посоветовала Ксенофонтова.

Напомним, после 9-летнего фактического брака с адвокатом Александром Рыжих актрисе пришлось четыре года отстаивать в суде право на воспитание их совместной дочери Софьи. Женщина доказывала суду, что она хорошая мама и в состоянии заботиться о своих детях.