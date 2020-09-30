«Это судьба русского человека»: Александр Баширов объяснил, почему развелся с женой-американкой

По словам актера, он никогда не мог долго жить за границей.

Актер Александр Баширов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой американкой Венди Ньютон. Она дочь известной в США актрисы Джоан Харви. В этом браке родился сын Кристофер.

«Мы познакомились с ней, когда вместе учились на режиссером факультете ВГИКА. Я поехал за ней в США. У нас родился сын Кристофер. Я даже присутствовал на его родах. Потом я учился в Колумбийском университете, но не чувствовал себя в своей тарелке».

Александр Баширов

Как заметил актер, его всегда тянуло на родину. «Это судьба русского человека. Если я бываю за границей, то уже через три дня чувствую себя плохо. Не могу жить в Америке, поэтому мы расстались. Я благодарен, что я русский человек. Мой сын живет в Чикаго. У меня двое внуков. У сына жена — афроамериканка. Он по характеру похож на меня. Мы общаемся», — сказал актер.

Напомним, что Александр Баширов — известный актер и кинорежиссер. В кинофильмах ему, как правило, достаются всегда отрицательные персонажи.