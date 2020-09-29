«Девочка моя»: Иосиф Пригожин посетил спортивную тренировку Валерии

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина активно занимается спортом. Валерия дает себе физическую нагрузку дома, на улице и в спортзале. Муж поддерживает такие старания певицы и даже готов забирать ее после фитнеса. Об этом знаменитость рассказала в своем аккаунте.

Валерия опубликовала видео из тренировочного зала. Пока народная артистка России растягивалась, в помещение зашел ее муж со словами:

«Девочка моя занимается спортом, молодец!»

Генеральный директор телеканала «Авто Плюс» пошутил, что забирает ребенка из школы. Под ребенком бизнесмен имел в виду жену. Валерии понравилось такое сравнение Пригожина.

«А меня сегодня папа с секции забирает», — подписала видеоролик исполнительница.

Поклонники порадовались за семейную пару и их теплые отношения:

«Так приятно смотреть и любоваться вашей семьей, Валерия! Мне кажется, Вам можно было бы открыть школу семейного счастья, я бы с радостью у Вас поучилась», «Лучшая пара!», «Хорошая секция, и папа молодец!», «Папочка Йося заберет обязательно», «Пригожин молодец! Так ласково говорит: «Девочка моя».

Напомним, что певица Валерия и продюсер Пригожин состоят в браке уже 16 лет. Детей Валерии от второго брака Иосиф считает родными. К слову, Валерия тоже поддерживает дружные отношения с Данаей — дочерью Пригожина от первой жены.