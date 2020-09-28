«Это была не роковая, но большая ошибка»: Игорь Маменко вспомнил свой развод с женой

По словам циркача, через год они смогли помириться с любимой женщиной и больше не расставались.

Артист цирка Игорь Маменко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что расставался со своей женой Марией, мастером спорта по спортивной гимнастике, на целый год. Они разводились, но затем снова сошлись и уже больше не расставались.

«После армии я пришел работать в цирк в номер акробатов-прыгунов. Она уже тогда была блестящей гимнасткой. Это была любовь с первого взгляда. И с моей стороны, и с ее. Она только мне доверяла во всех цирковых трюках». Игорь Маменко

Как сказал артист, они в какой-то момент уехали в Южную Америку, где и произошел разлад. «Мы жили в Перу, Чили и Аргентине. Пошло недопонимание между нами. Потом я на год уехал в США. Мы год были в разводе. Нас разделял океан, а так, наверное, мы сошлись бы раньше. Была такая ситуация. Нашла коса на камень. Это была не роковая, но большая ошибка. Я потом понял, что женщине нужно внимание. Позвонил ей. Нашел и узнал, где она находилась. Мы сказали друг другу одно и то же: «Я тебя люблю!» Больше мы не расставались. Ничего не надо было преодолевать. Мы соединились и началась любовь с удвоенной силой», — заметил Маменко.

Отметим, что у пары родилось два сына — Дмитрий и Александр. Жена Маменко умерла в 2014 году от сердечного приступа.