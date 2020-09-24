«Люблю другого»: Яна Рудковская рассказала об ухаживаниях популярного модельера

Продюсер принимала знаки внимания Филиппа Плейна, когда была в ссоре с Евгением Плющенко.

Некоторое время назад немецкий модельер Филипп Плейн ухаживал за Яной Рудковской. В тот период продюсер расставалась с Евгением Плющенко. Правда, всего на пару месяцев. Но этого было достаточно, чтобы начать принимать знаки внимания, совершать визиты в гости в Великобританию и Швейцарию и знакомиться с родителями Плейна. Об этом Рудковская объявила в программе «Алена, блин» на YouTube-канале Super.

«У нас было расставание с Евгением. Мы ссорились на два месяца или на полтора, не помню. Но как только Женя написал, что у него все горит и он очень меня любит, сказала Филиппу, что люблю другого», — рассказала Рудковская.

Как призналась продюсер, с Плющенко у них крепкая семья и они полностью друг другу доверяют. Кстати, с Плейном они остались друзьями и до сих пор поддерживают связь.

Прославленный фигурист и продюсер стали мужем и женой в 2009 году. Три года назад пара венчалась в Москве.