Интересное положение: познакомиться с мужчиной на шоу «Секрет» пришла беременная участница

В субботу, 26 сентября, на канале ТНТ выйдет выпуск шоу «Секрет», в котором даже бывалые ведущие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев удивились тайне одной из участниц. Напомним, в этом шоу парни и девушки знакомятся друг с другом, начиная не с приторных признаний в любви, а с раскрытия своих особых секретов.

Героем нового выпуска стал успешный красивый высокий молодой человек, на которого даже Варнава положила глаз. За его внимание будут бороться все 25 девушек с самыми различными секретами. Но одна из них повергла создателей программы в шок: она пришла на передачу знакомиться, будучи беременной! Примет ли завидный жених девушку с таким «обстоятельством» или отвергнет?

Вторая героиня шоу — настоящая бизнесвумен. Она зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц и ищет для себя достойного мужчину. Отважатся ли парню ухаживать за такой дамой или в телешоу смельчаков не бывает?

Ответы на эти вопросы мы узнаем 26 сентября в 22:00 в эфире канале ТНТ.

Кстати, если вы хотите участвовать в шоу «Секрет» и, возможно, найти свою любовь, то можете заполнить анкету на сайте кастинга. Но есть одно важное условие — нужно быть старше 18 лет.