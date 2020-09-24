«Навсегда останутся черной дырой»: Екатерина Волкова высказалась о грубых мужчинах

24 сентября звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram милое фото с букетом цветов в руках. Однако 38-летняя звезда использовала этот снимок, чтобы ответить хейтерам, которые, очевидно, завелись среди ее подписчиков.

«Мужчины, которые в сети пишут оскорбления или язвительно оценивают наши части тела, словно мы, женщины, какой-то товар, навсегда останутся для моего понимания черной дырой. Спасибо тем мужчинам, кто дарит нам цветы, помогает верить в себя, поддерживает и вдохновляет. Хочется надеяться, что вас больше», — написала актриса.

Оказывается за день до этого Екатерина выложила фото в купальнике, на котором слегка приоткрыла грудь. Кроме восхищенных комментариев снимок собрал и негативные в отношении внешности артистки. Также нашлись люди, посчитавшие неуместными выкладывать подобные фотографии после траура по звезде «Ворониных» Бориса Клюева.

больше по теме Екатерина Волкова из сериала «Воронины» пригласила поклонников на свои спектакли У актрисы оказался весьма насыщенный график постановок.

К счастью, большинство подписчиков Волковой не разделяют подобной критики и радуются, что их кумир показывает себя в обворожительных образах.