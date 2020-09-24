«Навсегда останутся черной дырой»: Екатерина Волкова высказалась о грубых мужчинах

24 сентября звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram милое фото с букетом цветов в руках. Однако 38-летняя звезда использовала этот снимок, чтобы ответить хейтерам, которые, очевидно, завелись среди ее подписчиков.
«Мужчины, которые в сети пишут оскорбления или язвительно оценивают наши части тела, словно мы, женщины, какой-то товар, навсегда останутся для моего понимания черной дырой. Спасибо тем мужчинам, кто дарит нам цветы, помогает верить в себя, поддерживает и вдохновляет. Хочется надеяться, что вас больше», — написала актриса.
Оказывается за день до этого Екатерина выложила фото в купальнике, на котором слегка приоткрыла грудь. Кроме восхищенных комментариев снимок собрал и негативные в отношении внешности артистки. Также нашлись люди, посчитавшие неуместными выкладывать подобные фотографии после траура по звезде «Ворониных» Бориса Клюева.
К счастью, большинство подписчиков Волковой не разделяют подобной критики и радуются, что их кумир показывает себя в обворожительных образах.