«Конкуренцию я люблю»: еще одна «солдатка» подала заявку в шоу «Холостяк»

После неудачных поисков любви в «Доме-2» 21-летняя Клава Безверхова дерзнула попасть в другое телешоу про отношения.

Похоже, что новый завидный жених шоу «Холостяк» на ТНТ сможет собрать свой собственный взвод. Следом за Дарьей Разумовской заявку на участие в новом сезоне популярной передачи подала еще одна героиня реалити-сериала «Солдатки» — 21-летняя Клава Безверхова.

Стоит отметить, что в последние годы девушка активно ищет любовь на телепроектах. Сначала она пришла на «Дом-2» (причем со своей мамой), потом отважилась на испытание духа и тела в «Солдатках». После съемок в военной части красавица снова вернулась на телестройку, где пыталась создать пару с двоюродным братом рэпера Моргенштерна. Все эти ходы не принесли Клаве любви и счастья, поэтому теперь она решила сделать ставку на другое шоу.

«Я хочу попасть на «Холостяк», чтобы узнать, смогу ли я влюбиться в человека, которого раньше никогда не видела. Кроме этого, на проекте большая конкуренция, а конкуренцию я люблю. Если холостяком окажется Моргенштерн, то это будет для меня плюсом. Я знаю их семью», — говорит Безверхова, отмечая, что чувства к родственнику рэпера у нее уже прошли.

Девушка признается, что у нее есть опыт отношений с известными мужчинами (Миша Марвин, блогер Гусейн Гасанов, Jah Khalib), и ее привлекает, что они всегда знают, чего хотят. С таким настроем Клаве прямая дорога в «Холостяк», но пока что она всего лишь подала заявку на кастинг. Пройдет ли девушка отбор, и кто будет завидным женихом в новом сезоне, зрители ТНТ узнают уже совсем скоро.