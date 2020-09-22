«Мы идеально друг друга дополняем»: Вдовиченков признался, как изменился в браке

Супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова поделились эксклюзивной информацией о своем знакомстве и супружеской жизни. О столь интимных деталях они рассказали в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Артисты редко рассказывают о своем браке. Более того, так подробно о романтических отношениях с женой Владимир Вдовиченков говорил впервые.

«С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд», — признался актер.

Достаточно откровенной была и Лядова. Она реже, чем супруг, отвечала на вопросы Светланы Бондарчук. Но все же прокомментировала ведущей YouTube-шоу «Света вокруг света», как они разграничивают с Владимиром домашний быт и театральную сцену.

«Сначала мы прорабатывали текст дома, репетировали сцены, потом поняли, что необходимо абстрагироваться, поскольку экранная роль очень впитывается в твою личную атмосферу», — рассказала Лядова. больше по теме Вдовиченков и Лядова сыграют супругов в комедийном сериале «Батя» Это будет первый в истории комедийный шортком для мессенджеров.

Также Вдовиченков рассекретил место знакомство с будущей супругой. Оказалось, что впервые они встретились на съемках «Левиафана» Андрея Звягинцева. Однако артисты не сразу присмотрелись друг к другу.

«Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия — что сразу подумал, что все брошу, и она будет моей женой. Присмотрелся к человеку, понял, что Елена необычная девушка. Она меня покорила своей необычностью. И вдруг оказалось, что я обрел родного человека» , — отметил актер.

Помимо начала отношений и особенностей работы супругов на одной съемочной площадке, исполнитель роли Кости Кота в фильме «Бумер» сообщил об особой «функции» жены. Оказалось, что Елена является агентом мужа. Она занимается финансовыми вопросами Вдовиченкова.

«При этом собой она не занимается, у Лены есть свой агент. А я у нее на эксклюзиве»,— поделился Вдовиченков.

Напомним, что актеры поженились в 2015 году. Елена Лядова стал четвертой женой Владимира Вдовиченкова.