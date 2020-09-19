«Непонятное часто раздражает»: Валерия поведала о необычных отношениях с бывшей женой Пригожина

Певица Валерия выложила в Instagram фото, на котором она красуется не только со своим мужем Иосифом Пригожиным, но также и с его бывшей женой Лейлой Фаттаховой, и дочерью от этого брака, 21-летней Лизой.

В посте Валерия назвала обеих дам своими близкими людьми и поблагодарила мужа за то, что они появились в ее жизни. А злопыхателей, которые захотят написать под этим фото едкий комментарий о дружбе с «бывшими», артистка заверила, что у нее чудесные отношения с другой семьей Иосифа, которую она считает своей родной.

«Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков. И часто по «Инстаграму» вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает», — пишет певица.

После этого поста Валерия и Лиза Пригожина обменялись в комментариях множеством смайликов в виде поцелуйчиков и сердечек. А Лейла Фаттахова подтвердила слова артистки, добавив, что их чувства искренние и настоящие.

Добавим, что Валерия часто проводит время с дочерью Пригожина, они общаются натурально как две подружки. Вот такая звездная семья, свободная от предрассудков и обид.