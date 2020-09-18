«Она любит его»: Штурм уверена, что Королева уже много лет прощает Тарзану его измены

В середине сентябре звездная пара Наташи Королевой и Тарзана снова привлекла внимание прессы. На этот раз стало известно о любовнице Сергея Глушко, которую к тому же законная супруга артиста обвинила в воровстве. Пассия известного танцовщика — начинающая актриса Анастасия Шульженко — уже прошлась по ток-шоу, где рассказала о своем долгом романе с Тарзаном и заявила, что не брала никаких драгоценностей из его дома.

Но как могло так случиться, что Глушко целых полтора года скрывал любовницу от собственной жены? Ответ на этот вопрос дала певица Наталья Штурм, написавшая большой пост о муже Королевой. По мнению 54-летней артистки, ее коллега по эстраде всегда знала о личной жизни супруга на стороне и прощала ему измены.

«И будет прощать впредь, без сомнений. Украденные бриллианты — значит это цена жизни с Сережей, — пишет Штурм в Instagram. — Она (Королева. — Прим. авт.) вступила в это состязание, она любит его, ей видней за что. Хотя и пользователи инета могли лицезреть гордость Тарзана во всю красу».

По словам певицы, жена Тарзана просто закрыла глаза на его измены, а один из способов сделать это — жить раздельно.

«Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно — она с ребенком за городом, а супруг в Москве — ему после работы удобней в городе ночевать, — вспомнила певица. — Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры».

При этом она назвала Тарзана хорошим и воспитанным человеком, которого женщины всегда обожали. Она даже вспомнила эпизод, когда сама стала объектом ухаживания Глушко: однажды они вместе поехали купаться на Москва-реку, и в тот день танцору написали или позвонили не менее сотни восторженных дам.

В конце поста Наталья резюмировала, что не увидела у Тарзана раскаяния после всей этой истории. Но и Королевой, по ее мнению, беспокоиться не о чем — ее соперницы лишь пиарятся и не представляют серьезной угрозы для звездного брака.