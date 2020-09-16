«Лежала на диване, а меня забрасывали долларами»: Бледанс ушла от Леонидова к бизнесмену

Во втором браке с израильским предпринимателем она счастья также не нашла.

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с певцом Максимом Леонидовым. От него она ушла к своему второму мужу — израильскому бизнесмену Дмитрию, который позже ее бросил.

«Максим — мой прекрасный партнер, с которым мы играли вместе в мюзикле. Я играла его возлюбленную. Мы целовались. Его все обожали. Носили на руках. Все что носится на руках, как известно, хочется прибрать к рукам. Это история моей влюбчивости. Надо фамилию оправдывать — Бледанс же. Какая фамилия такой и человек. Это моя жизнь и моя судьба».

Эвелина Бледанс

Как сказала звезда, от Леонидова она ушла к бизнесмену Дмитрию. При этом его фамилию она не озвучила. «А потом появился в моей жизни второй муж Дмитрий. Он красиво за мной ухаживал. Дарил огромные букеты, которые невозможно поднять. Я лежал на диване, а он меня забрасывал долларами. Он меня искренен любил и боготворил. Он был бандитом. При этом я об этом не знала. Позже мы все-таки расстались», — заявила она.

Отметим, что от второго мужа Эвелина Бледанс родила сына Николая. Во втором браке она была долгие 17 лет.