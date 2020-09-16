«Обречена на ожидание»: Алиса Казьмина призналась, что хочет вернуть Андрея Аршавина

По словам бывшей жены футболиста, она готова ждать его всю жизнь.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина очень скучает по своему супругу, что негативно влияет на ее состояние. Об этом женщина рассказала журналистам, добавив, что недавно сделала две пластические операции, потому что ее лицо было «измучено этим ужасным разводом». Преобразившись внешне, дама повысила свою самооценку, но тоска ее не отпускает.

«С каждым месяцем все хуже морально, психо-соматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь», — цитирует Казьмину издание StarHit.

И это при том, что у Алисы уже появился другой мужчина. Женщина обескуражена тем, что новые пассии футболиста, с которыми его замечают на публике, очень отличаются от нее. По словам Казьминой, она была идеалом для Аршавина — и во внешности, и в мышлении. Она призналась, что чувствует боль, когда видит бывшего супруга не с собой.

Но все же для Алисы главное — не возобновление отношений. Она очень хочет, чтобы футболист вспомнил об их совместной дочери Есении. 3-летняя девочка уже давно не видела папу, да и старшие дети Казьминой не понимают, куда вдруг делся человек, заменивший им отца. Издание подчеркивает, что после развода Аршавин практически не виделся с бывшей супругой и ее детьми. Даже суд за недвижимость футболиста ведет его мать, а не сам мужчина.

Зато Андрей, как известно, сблизился со своими детьми от Юлии Барановской и регулярно проводит с ними время.