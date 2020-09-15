«Он старше меня на восемь лет»: Кира Прошутинская рассказала об отце своего единственного сына

В первом браке она была семь лет.

Продюсер и телеведущая Кира Прошутинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о своем первом неудачном браке. Именно в первом союзе она родила своего единственного сына Андрея.

«Слава учился на факультете журналистики. На несколько курсов старше меня. Он очень хорошо пел и писал стихи. Очень одаренный человек. Мне было всего 19 лет, когда мы поженились. В 23 года я родила ребенка от него. Причем работала до девятого месяца беременности. Он был старше меня на восемь лет». Кира Прошутинская

Как отметила продюсер, вместе они были всего семь лет, а потом расстались. «У нас родился ребенок, а потом случилось так, как случилось. Мы не смогли быть вместе», — заявила популярная советская телеведущая.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для Первого канала. Многие из них она создала в партнерстве с третьим мужем Анатолием Малкиным.