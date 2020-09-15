«Я раньше этим грешил»: Моргенштерн заверил, что завязал со случайными интимными связями

Рэпер признался, что не знает, как реагировать, если кто-то из его бывших любовниц заявит о рождении ребенка от звезды.

На своем пути к славе 22-летний рэпер Моргенштерн усердно создавал себе образ бабника и повесы. Молодой артист не раз снимался в компании группы обнаженных девушек и хвастался своим успехом у противоположного пола. Но, очевидно, возраст берет свое, и в последние месяцы кумир подростков стал гораздо более избирательно подходить к своим сексуальным контактам. В одном из недавних интервью артист заверил, что уже не спит со всеми подряд.

«Я раньше этим грешил, а сейчас стал чуть умнее, — цитирует Моргенштерна издание «Собеседник». — Но внебрачных детей у меня нет. Если какая-то девушка придет и скажет, что родила от меня, даже не знаю, как отреагирую. Если скажу, что буду хорошо спонсировать и поддерживать материально, то представляете, сколько детей у меня объявится?»

К счастью для рэпера, пока что бывшие подружки не приходили к нему с такими новостями. В том же интервью артист признался, что пока еще не испытывал обиду от измены любимой женщины. Моргенштерн сказал, что не знает, сможет ли простить такое своей девушке, так как еще попросту не проживал это состояние.

Добавим, что недавно стало известно о том, что популярный рэпер возобновил свои отношения с красавицей по имени Дилара, с которой встречался до того, как стал известен. Когда слава и успех вскружили голову молодого человека, он расстался со своей возлюбленной, но потом, очевидно, осознал, что десятки девушек в постели не заменят той единственной, что близка сердцу.