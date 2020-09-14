«С бывшими мужьями надо дружить»: Дайнеко дала совет разведенным женщинам

13 сентября певица Вика Дайнеко немного отвлеклась от анонсов своего нового клипа и поведала в «сториз», что на самом деле с ней происходит. А случилось то, что 33-летняя звезда неожиданно плохо себя почувствовала. Настолько, что пришлось вызвать домой врача. На помощь приехали опытный ЛОР из частной клиники, принадлежащей подруге артистки, и бывший муж Виктории — барабанщик Дмитрий Клейман.

Певица не раскрыла, в чем был ее недуг. Но, судя по ее следующему сообщению о том, что она лечится шоколадкой, ничего серьезного не стряслось. Зато Дайнеко поделилась со своими подписчицами женской мудростью.

«Девочки, с бывшими мужьями надо дружить. А то вдруг резко заболеете, а помочь и накормить больше некому», — написала звезда, назвав себя расчетливой женщиной.

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Напомним, после ряда бурных романов молодости, Виктория отдала свои руку и сердце барабанщику Дмитрию Клейману, произошло это в 2015 году. У супругов родилась дочь, но это не остановило их от развода через два года. Но, как мы видим, отсутствие штампа в паспорте не мешает Дайнеко пользоваться заботой бывшего мужа.