Учительница и ученик: на кастинг шоу «Танцы» пришла неординарная влюбленная пара

Разница в 8 лет не мешает молодым людям быть вместе на паркете и в жизни.

12 сентября на канале ТНТ выйдет третий выпуск кастинга в последний сезона шоу «Танцы». На этот раз судьи будут отбирать будущих участников в городе Новосибирске. Однако в этой передаче зрителей ожидает не только захватывающая хореография, но и необычная история любви.

Как стало известно Teleprogramma.pro, на новый кастинг пришла пара Лиза и Матвей. Молодые люди представили номер в изящном стиле Vogue femme, при этом выяснилось, что они встречаются. Казалось бы, что здесь удивительного, но 25-летняя Лиза является бывшей учительницей 17-летнего Матвея.

Они познакомились несколько лет назад в школе искусств. Парень был не самым прилежным учеником и не хотел танцевать, работать с ним отказывались все преподаватели. Затем хулиганом попросили заняться Лизу, и она смогла найти ключ к таланту Матвея и открыла его.

Три года они занимались вместе, но потом молодая наставница покинула школу искусств, чтобы развиваться дальше. Через какое-то время учительница и ученик снова встретились, но уже как равные танцоры. Сейчас они пара не только на паркете, но и в любви. Правда, родители парня об этом еще не знают — он собирается объявить о своих отношения с Лизой в грядущем эфире. И на это точно стоит посмотреть.

Узнав об этой истории, Мигель улыбнулся и рассказал о похожем эпизоде из жизни своей семьи: его бабушка тоже вышла замуж за своего ученика, и разница между ними была 16 лет!

Смогут ли Лиза и Матвей пройти кастинг «Танцев» и попасть в шоу — смотрите 12 сентября в 20:00 на канале ТНТ.