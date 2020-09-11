Психолог рассказал, как можно использовать эмоцию обиды

По словам специалиста, она возникает в ответ на правду, которую мы не хотим осознавать.

Психолог-блогер Юрий Вагин опубликовал пост о том, как чувство обиды можно использовать для познания себя и окружающих. Специалист уверяет, что обида возникает у человека только тогда, когда сказанное является правдой, но он этого не осознает.

То есть, на явную неправду люди не реагируют. Умный человек не обидится на слово «дурак», а красивый — на слово «уродина». Также не обидится и тот, кто прекрасно понимает, что он не гений и не красавец.

«Если кто-то вам что-то сказал, и у вас на это возникла острая эмоция обиды, то срочно запоминайте все, что вам сказали, потому что это правда, которую вы не видите в себе, и поэтому вы так легко уязвимы. Когда вы найдете в себе то, что вызывает обиду, вы станете и мудрее, и защищеннее», — пишет Вагин.

По словам психолога, это знание можно использовать и в отношении других людей. Если оппонент обиделся на вашу фразу, значит она правдива, даже если вы сами сомневались в ней.

Блогер привел пример, когда муж поздно пришел домой, и жена у него спрашивает, не у любовницы ли он задержался. Мужчина, который в этой ситуации спокойно отшутится, скорее всего, ни в чем не виноват. А вот если супруг устроит в ответ истерику, то это уже плохой симптом для отношений.

Однако в подобных ситуациях стоит помнить, что бурных эмоций не выкажет и человек, который полностью осознает правду.

Справка Teleprogramma.pro

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор восьми монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».