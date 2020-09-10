Слезы счастья в эфире: ведущей «Матч ТВ» сделали предложение во время выпуска новостей

Молодой человек Элеоноры Хабибулиной позвал ее замуж на глазах у тысяч телезрителей.

Утренний выпуск новостей на спортивном канале «Матч ТВ» 10 сентября преподнес зрителям сюрприз. Ведущая Элеонора Хабибулина, как обычно, знакомила поклонников спорта со свежей информацией в Прямом эфире, как вдруг в студии появился ее молодой человек Сергей и заявил, что сейчас он признается в любви своей девушке.

Но планы мужчины шли несколько дальше. В синем костюме и с цветами в руках он вошел в кадр и сделал ведущей предложение руки и сердца.

«Эля, мы с тобой уже много лет знакомы, облетели пол земного шара… У нас были самые разные трудности, но всегда мы их с тобой достойно переносили. И я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше всегда разделять со мной то самое счастье, одно на двоих?» — сказал Сергей, а потом красиво встал на одно колено и преподнес девушке кольцо.

Для Хабибулиной это был настоящий сюрприз, ведущая смеялась от счастья.

«Мы такие новости не готовили! — сказала она зрителям, а затем повернулась к своему жениху и согласилась. — Конечно, да».

Элеонора не смогла скрыть слез, расчувствовавшись от романтического сюрприза своей второй половинки. Она поблагодарила коллег-телевизионщиков за этот трогательный момент. Девушка не знала, как ей дальше работать в кадре со слезами на глазах, и ее возлюбленный объявил рекламную паузу на канале «Матч ТВ».