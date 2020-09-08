«Соперничества не боюсь!»: победительница «Солдаток» отправилась за сердцем «Холостяка»

Победительница реалити-шоу телеканала ТНТ «Солдатки» Дарья Разумовская отправилась на кастинг восьмого сезона известного проекта «Холостяк». Не секрет, что став лучшим бойцом в передаче, где из девушек готовили солдат, красавица получила предложение руки и сердца от старшины, но давать ответ в прямом эфире предусмотрительно не стала. Позже выяснилось, что вне камер она отказала военному, поняв, что не сможет стать ему идеальной женой.

Тем не менее, Дарья готова побороться на внимание и симпатию завидного жениха в новом сезоне проекта «Холостяк».

«Я уже приняла участие в реалити, где нужно было проявить свои сильные качества, показать характер. В «Солдатках» я получила звезду, теперь же иду за сердцем Холостяка! В себе я уверена и соперничества не боюсь!» — говорит Разумовская.

Добавим, что пока неизвестно, кто станет этим мистером икс в новом сезоне популярного шоу про отношения. Известно лишь, что съемками займется компания Comedy Club Production, которая произвела на свет шоу Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Танцы», «Замуж за Бузову» и «План Б».