Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Новинка киновселенной Marvel «Черная вдова», которая была отложена на полгода из-за пандемии, станет настоящим феминистическим манифестом. В частности, сама актриса Скарлетт Йоханссон уверяет, что ее героиня Наташа Романова, является феминисткой.

«Я думаю, этот фильм очень хорошо отражает то, что происходит в отношении движений Time’s Up и #MeToo. Было бы очень плохо, если бы мы не обратились к этому вопросу, не сказали бы об этом прямо в лоб, — сказала звезда в интервью журналу Empire. — Кто-то спросил меня, феминистка ли Наташа. Конечно, это очевидно. Это даже глупый вопрос».

Йоханссон отметила, что режиссера Кейт Шортланд было очень важно снять фильм о женщинах, которые помогают другим женщинам вырваться из трудной ситуации. Напомним, сюжет этой картины происходит до событий «Войны бесконечности». Перед тем, как спасти Землю русская шпионка Наташа Романова должна разобраться со своим прошлым и встретить тех, кого она когда считала своей семьей. Ожидается, что в фильме будет раскрыто, как в Советском Союзе, по версии комиксов Marvel, готовили собственных супергероев.

В добавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новом фильме произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью. Между этими двумя персонажами и произойдет та «химия», о которой говорит Йоханссон.

Выход фильма в России намечен на 5 ноября 2020 года.