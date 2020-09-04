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«Я не хочу стать для нее прадедушкой»: Михаил Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной

Музыкант сейчас счастлив в новых отношениях.

«Я не хочу стать для нее прадедушкой»: Михаил Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной
Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной/http://globallookpress.com/

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой возлюбленной, которую он уже много лет скрывает ото всех.

«Есть такая поговорка: рассказывай меньше и будешь жить хорошо. У нас отношения, чувства. Мы вместе. Не буду вдаваться в подробности. Она 24 года в моей жизни. Но сейчас не в той роли, в какой была раньше. Когда ушла из жизни моя вторая жена Маргарита — мы сблизилась больше. Для меня это самое важное».

Михаил Шуфутинский

Как отметил исполнитель, которому уже 72 года, его возлюбленная значительно моложе его. «Я не хочу стать для нее прадедушкой. Она моя большая поддержка и опора в жизни. Если мы друг другу не мешаем любить — вот тогда обречены на успех», — заявил популярный исполнитель.

Напомним, что вторая жена Шуфутинского Маргарита ушла из жизни в возрасте 66 лет в Лос-Анджелесе. У них два общих сына и семь внуков. В последние годы ее жизни музыкант уже редко общался с женой.

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