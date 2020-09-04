«Я не хочу стать для нее прадедушкой»: Михаил Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой возлюбленной, которую он уже много лет скрывает ото всех.
«Есть такая поговорка: рассказывай меньше и будешь жить хорошо. У нас отношения, чувства. Мы вместе. Не буду вдаваться в подробности. Она 24 года в моей жизни. Но сейчас не в той роли, в какой была раньше. Когда ушла из жизни моя вторая жена Маргарита — мы сблизилась больше. Для меня это самое важное».
Как отметил исполнитель, которому уже 72 года, его возлюбленная значительно моложе его. «Я не хочу стать для нее прадедушкой. Она моя большая поддержка и опора в жизни. Если мы друг другу не мешаем любить — вот тогда обречены на успех», — заявил популярный исполнитель.
Напомним, что вторая жена Шуфутинского Маргарита ушла из жизни в возрасте 66 лет в Лос-Анджелесе. У них два общих сына и семь внуков. В последние годы ее жизни музыкант уже редко общался с женой.