Идеальная пара, если бы не один секрет: Лера Кудрявцева узнала страшную тайну Пресняковых

В своей колонке на портале Teleprogramma.pro ведущая Лера Кудрявцева рассказала о новом выпуске своей передачи «Секрет на миллион», в котором ее гостями станет семейная пара Елены и Владимира Пресняковых. Программу покажут в субботу, 5 сентября, в 21.30 на канале НТВ.

Кудрявцева назвала Пресняковых крепкой семьей, в которой царит любовь. В ее шоу супруги расскажут, кто из них сейчас зарабатывает больше, прокомментируют личную жизнь сына и слухи о скором разводе Галкина и Пугачевой.

«Они столько лет в шоу-бизнесе, но остались удивительно искренними и настоящими. Такое редко бывает, — пишет ведущая. — В этой удивительной семье не приживаются ссоры и скандалы».

И, тем не менее, Кудрявцева уверена, что у пары есть один секрет, который супруги скрывают от всех очень много лет. Если бы не эта тайна, то жизнь Пресняковых можно было бы назвать идеальной. В своем шоу, где за секреты платят деньги, ведущая предложит гостям рассказать об этом таинственном событии. Однако согласятся они или нет, мы узнаем лишь 5 сентября.