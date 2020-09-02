Успешный человек в сознании россиян чаще представлен мужчиной, чем женщиной

Успех в России ассоциируется с мужчиной. К такому выводу пришел аналитический центр НАФИ, проведя социальное исследование. У жителей страны спрашивали, кого из своих современников они считают успешными людьми. 83% назвали имена известных мужчин, и только 17% — дам.

Опрошенные женщины называли представительниц прекрасного пола втрое чаще, чем мужчины, но это не повлияло на общую статистику. В итоге оказалось, что мужские образы более популярны во всех сферах деятельности. В бизнесе, цифровой экономике и политике у них вообще абсолютное преимущество — 99%, 99% и 96% соответственно. 27% россиян считают политику «не женским делом», причем 22% опрошенных дам согласны с этим. Женщин более-менее часто вспоминали в таких сферах, как шоу-бизнес (33%), блоги (32%), искусство (19%), журналистика (18%) и спорт (15%).

Добавим, что исследование было направлено на то, чтобы понять, насколько в российском обществе сильны гендерные стереотипы.

«В борьбе со стереотипами в отношении женщин важно пытаться изменить установки самих женщин: многие сами готовы находиться в той роли, которая навязывается им стереотипами», — говорит директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Естественно, в следующем поколении цифры могут поменяться и, например, в политику придет большее количество амбициозных девушек.