Что делать, если двоим влюбленным требуется разное количество секса

Все люди разные, и в плане частоты сексуальных контактов тоже. Кому-то достаточно два-три раза в месяц, а особо темпераментные хотят по нескольку раз в день. Эти предпочтения зависят от половой конституции человека, заложенной в него природой, говорит акушер-гинеколог и автор блога об отношениях Ангелина Романовская.

По ее словам, если пациент пришел за помощью к сексологу, то специалист первым делом определит его половую конституцию. Она рассчитывается из множества факторов: возраста пробуждения либидо, первого оргазма, волосатости тела, длины ног, максимального количества семяизвержения за сутки у мужчин и менструальных циклов у женщин.

То что мужчины «хотят» чаще, чем женщины, является мифом. Но, если у партнеров действительно разная половая конституция, то им сложно будет ужиться в постели.

«Что делать? Для начала партнеру со слабой половой конституцией нужно объяснить, что его любимый не похотливое животное — он просто действительно имеет большую потребность в сексе на физиологическом уровне, — цитирует Романовскую портал «Собака.ru». — А партнеру с сильной ПК нужно донести, что у его партнера слабая половая конституция, и насиловать его не нужно».

Если, поняв свои различия, люди хотят продолжать быть вместе, им придется пойти навстречу друг другу. На помощь в этом деликатном деле могут прийти различные секс-игрушки, эротические массажи, петтинг и другие способы доставить удовольствие. Но стоит помнить, что если игнорировать желания партнера с сильной половой конституцией, то в силу своих физиологических особенностей он все равно будет искать секса — если не со своей второй половинкой, то на стороне.

При этом бывает, что половая конституция сильная, а желание (либидо) слабое. Нужно помнить, что на него влияют стресс, выгорание на работе, проблемы из-за недостатка финансов и прочие факторы, в том числе обиды и отсутствие взаимопонимания с партнером. И вместо секс-тренингов и специальных диет для поднятия тонуса лучше заняться улучшением жизненной ситуации.

Справка Teleprogramma.pro

Ангелина Даниловна Романовская — акушер-гинеколог, сексолог, врач УЗИ, автор блога о женском здоровье и сексе. Окончила медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, стажировалась в Harvard Medical school (США). Стаж работы — более 8 лет.