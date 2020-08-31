Расставшаяся с племянником Никиты Михалкова Ольга Спиркина заговорила об изменах

Актриса Ольга Спиркина в Instagram оставила многозначительный пост о женских изменах. Как считает звезда, счастливая женщина в браке никогда не пойдет налево в отличие от мужчины, для которого — это плотские удовольствия.

«Очень давно, во втором браке, испытала на себе всю драму женской измены, когда хотела таким способом отомстить мужу за отношения на стороне (причем, с моей соседкой)! И поняла: оно того не стоит. Легче не стало, вернуть свою любовь, а мужу совесть тоже не получилось». Ольга Спиркина

Как отметила Спиркина, мужчины часто изменяют женам за компанию. Для них это легкомысленный процесс. Женщина же решается на такое только в крайнем случае. Как заметила Спиркина, она не согласна с выражением, что левак укрепляет брак. По ее словам, лучше просто уйти, честно во всем сознавшись.

Напомним, что Ольга Спиркина во втором браке была замужем за журналистом Алексеем Новиковым. Всего у нее было пять мужей. С последним, Дмитрием Кончаловским, который является племянником актера и режиссера Никиты Михалкова, она сейчас как раз разводится. Актриса пока не говорила, почему приняла такое решение.