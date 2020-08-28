Ученое мнение: отношения делают нас более счастливыми, чем деньги

Исследования ученых показали, что позитивные отношения делают человека более счастливым, чем деньги. Сотрудники научного центра Калифорнийского университета в Беркли выпустили видео, объясняющее, почему окружение из любимых людей приносит в жизни больше позитивных эмоций, чем кругленькая сумма на счету.

Директор лаборатории культуры, взаимоотношений и здоровья, доктор наук Белинда Кампос привела пример Латинской Америки. Большая часть ее жителей находится в гораздо худшем материальном положении, чем граждане США. Но когда исследователи проводят международные опросы, то оказывается, что южане считаются себя намного счастливее, чем это может позволить их экономика.

Сотрудники университета полагают, что тут дело в латиноамериканской культуре, которая гораздо больше внимания уделяет тому, чтобы человек был рядом со своими близкими, а иногда и ограничивать собственные предпочтения, чтобы сделать других счастливыми. Эти тесные связи помогают людям больше радоваться жизни, чем тем, кто строит карьеру, обеспечивая себе материальный достаток.