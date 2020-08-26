«Я был словно раненый зверь»: пятая жена Александра Цуркана ушла к актеру Игорю Миркурбанову

Актер Александр Цуркан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем четвертом и пятом браке. В них он не обрел своего счастья.

«Я ненормальный и сумасшедший человек. Когда случался стопор в моем творчестве, я расставался с женщинами. Ира, четвертая жена, пришла на мой спектакль «Москва-Петушки». Так и познакомились. Она была статной и необыкновенной женщиной. У нас родился ребенок, но жена не понимала, что для меня значит театр. Поэтому мы разошлись».

Александр Цуркан

В пятый раз он женился на актрисе Марии Антипп. «Маша училась у Табакова, она была студенткой, когда мы познакомились. Она заслонила собой все. Я ее просто обожал. Маша хотела сниматься в кино. Ее после рождения ребенка не брали на роли . В итоге она полюбила другого актера и ушла от меня к Игорю Миркурбанову. У них сын родился, хороший мальчик. У нас с Машей сохранились прекрасные отношения. Мы всегда поздравляем друг друга с праздниками. Я ужасно переживал, когда мы расстались. Был как смертельно раненый зверь, но ничего нельзя было поделать», — заявил он.

Александр Цуркан стал широко известен по сериалу «Штрафбат». Всего у него пятеро детей от пяти разных жен.