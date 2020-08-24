«Слишком сосредоточены на себе»: Виктория Юшкевич назвала главную ошибку в онлайн-знакомствах

Блогер, уже почти 10 лет рассказывающая подписчикам об отношениях, призвала не углубляться в себя при знакомстве с новым человеком.

Автор популярного YouTube-канала о психологии и отношениях Виктория Юшкевич дала интервью о своем пути к славе и личной жизни. Отвечая на вопросы, 32-летняя красавица из интернета назвала знакомства онлайн, через профильные приложения и сайты, естественным способом найти вторую половину в наши дни.

По словам блогера, треть супружеских пар нынче знакомятся в Сети, но не все пользователи умеют правильно общаться в переписках. Своего рода ликбез на эту тему Виктория проводит в своих публикациях.

«Люди слишком сосредоточены на себе, даже когда они ведут беседу с другими, они все равно держат фокус внимания на своих потребностях, на своих ожиданиях, на своих интересах. И видят в тех, с кем знакомятся, не личность, а средство решения своих проблем», — цитирует Юшкевич журнал «Лиза».

Видеоблогер уверена, что, мешающая многим познакомиться застенчивость, тоже является последствием зацикленности на себе. По ее словам, застенчивые люди сосредоточены на своем состоянии и внешнем виде, они волнуются о том, что о них подумают другие, и эта тревога затмевает их разум, не позволяя разглядеть второго человека.

Застенчивым Виктория советует перевести фокус внимания со своих переживаний на собеседника, узнать, что нравиться ему, начать задавать вопросы и искать общие темы для разговора. В этом случае на смену стеснительности придет спонтанность, а это состояние делает человека привлекательным для других. Юшкевич призвала желающих познакомиться не быть погруженными в себя — ни в переписках, ни в реальной жизни.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Юшкевич — практикующий психолог, блогер (более миллиона подписчиков на YouTube), телеведущая канала «Россия-2». По первому образованию журналистка, также окончила факультет психологии МГУ. Автор книги «Чтобы мужчину к вам тянуло».