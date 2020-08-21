Александр Серов попросил прощения у бывшей жены, которую регулярно избивал

В браке с гимнасткой Еленой Стебеневой певец был на протяжении девятнадцати лет.

Музыкант Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» попросил прощения у своей бывшей жены гимнастки Елены Стебеневой. Ранее стало известно, что он ее регулярно избивал, что и привело к разрыву отношений.

«Мне кажется, что мы все должны просить прощения прежде всего у всевышнего за наши поступки. И философская тема этого прощения должна быть до такой степени сильной, чтобы быть услышанным. Я прошу прощения в объемном смысле слова. Женщина, мужчина, люди, общество и его величество всевышний». Александр Серов

В студии также включили запись слов Стебеневой, которая забыла былые обиды. «Я желаю, чтобы рядом с ним всегда была дочь. Она его всегда будет поддерживать. Желаю ему здоровья, чтобы он все-таки меня отпустил. Я его отпустила», — заметила женщина.

Напомним, что Александр Серов был 19 лет женат на гимнастке Елене Стебеневой. В этом браке в 1993 году родилась их дочь Мишель.