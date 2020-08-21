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«Лучший футболист, лучший муж, лучший отец»: Барановская показала мужчину, который не предает и не бросает

Телеведущая тепло поздравила знаменитого спортсмена с днем рождения.

«Лучший футболист, лучший муж, лучший отец»: Барановская показала мужчину, который не предает и не бросает
ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская уже давно рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, от которого воспитывает троих детей. Однако по-прежнему общается и дружит со многими спортсменами. И в личном аккаунте телезвезда тепло и искренне поздравила игрока «Зенита» Юрия Жиркова с 37-летием.

 «С днем рождения, лучший футболист, лучший муж, лучший отец, лучший крестный папа…» — написала Барановская.

Она назвала Жиркова не только лучшим другом, но и мужчиной, который не предает и не бросает. «По себе знаю», — подтвердила свое утверждение Барановская. На фото, которым поделилась бывшая жена Аршавина, Юлия позирует с Юрием и его половинкой, Инной Жирковой.

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