«Лучший футболист, лучший муж, лучший отец»: Барановская показала мужчину, который не предает и не бросает

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская уже давно рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, от которого воспитывает троих детей. Однако по-прежнему общается и дружит со многими спортсменами. И в личном аккаунте телезвезда тепло и искренне поздравила игрока «Зенита» Юрия Жиркова с 37-летием.

«С днем рождения, лучший футболист, лучший муж, лучший отец, лучший крестный папа…» — написала Барановская.

Она назвала Жиркова не только лучшим другом, но и мужчиной, который не предает и не бросает. «По себе знаю», — подтвердила свое утверждение Барановская. На фото, которым поделилась бывшая жена Аршавина, Юлия позирует с Юрием и его половинкой, Инной Жирковой.