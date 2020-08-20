Блогер, нашедший любовь через TikTok, публикует в соцсетях сериал о своем счастье

Популярное приложение TikTok заменило одной из американских пар Tinder. Несколько месяцев назад блогер из Флориды Джозайя Миллер выложил на своей странице забавное видео про свою машину. Девушка из Калифорнии Натали Отано случайно увидела ролик в рекомендациях и отважилась списаться с милым молодым человеком в Instagram.

Долгое время пара общалась в социальных сетях. При явной симпатии друг к другу им было крайне сложно встретиться, так как они жили в разных концах страны. В конце концов парень предложил своей подруге большое автомобильное путешествие по Америке. Во время поездки пара весело проводила время, играла в игры и, конечно же, записывала видео для TikTok. Приключение окончательно сблизило молодых людей, и теперь они уверены, что должны быть вместе. Влюбленные уже познакомились с родителями друг друга и готовятся к свадьбе.

Откуда мы все это знаем? Так Джозайя сам рассказал свою историю любви — в серии роликов, которые он смонтировал для TikTok и Instagram. В них вошли кадры из путешествия пары, их трогательные моменты, знакомство с семьей и так далее. Миллер говорит, что его lovestory случилась благодаря TikTok. Еще одно доказательство того, любовь может нечаянно нагрянуть, откуда ее совсем не ждешь.