Жест любви: Венсан Кассель посвятил своей молодой жене татуировку

53-летний французский актер Венсан Кассель сделал татуировку на руке специально для своей 23-летней жены — Тины Кунаки. На тату изображена маленькая девочка, очень напоминающая Тину. Словом, теперь на предплечье у Венсана красуется темнокожая малышка с афрокудрями.
Под фотографией мужа в соцсети Кунаки оставила смайлик в форме сердечка. Кажется, такое проявление любви 23-летней девушке пришлось по душе.
Напомним, актеры Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились в 2018 году. До свадьбы влюбленные встречались два года. По слухам, причиной скорой женитьбы была беременность Тины. Сейчас пара воспитывает малышку Амазони.