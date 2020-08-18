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Жест любви: Венсан Кассель посвятил своей молодой жене татуировку

Рисунок похож на героиню из мультиков Бетти Буп.

Жест любви: Венсан Кассель посвятил своей молодой жене татуировку
Венсан Кассель. Фото: globallookpress

53-летний французский актер Венсан Кассель сделал татуировку на руке специально для своей 23-летней жены — Тины Кунаки. На тату изображена маленькая девочка, очень напоминающая Тину. Словом, теперь на предплечье у Венсана красуется темнокожая малышка с афрокудрями.

Под фотографией мужа в соцсети Кунаки оставила смайлик в форме сердечка. Кажется, такое проявление любви 23-летней девушке пришлось по душе.

Напомним, актеры Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились в 2018 году. До свадьбы влюбленные встречались два года. По слухам, причиной скорой женитьбы была беременность Тины. Сейчас пара воспитывает малышку Амазони.

 

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