«Мы еще не закончили танцевать»: Сэмюэл Джексон трогательно поздравил жену с 40-летием брака

По словам актера, он влюблен в свою избранницу уже почти полвека.

18 августа голливудский актер Сэмюэл Джексон поздравил свою жену, актрису Латаню Ричардсон с 40-летним юбилеем их брака. Звезды кино поженились еще в 1980 году и жили все это время без скандалов, разрывов и измен. А встречаться они начали еще в колледже — вот уж точно любовь на всю жизнь.

71-летний актер написал своей жене трогательное послание в Instagram, в котором с помощью аллегорий описал историю их любви.

«50 лет назад мы начали наш танец, это было весельем, игрой. А 40 лет назад, в этот день, оно стало реальностью! Медленно, но верно, наши жизни сжимались вместе. Иногда я руководил, иногда она. Наконец, мы нашли тот ритм, в котором не было лидера, мы двигались как одно целое. И мы все еще склеены, бедра к бедрам, держимся друг за друга, не занимаем много танцпола, но любим пространство, которое принадлежит нам».

Естественно, под эти трогательные слова актер подобрал фотографию, на которой они с женой танцуют вместе. И это снимок не времен их молодости, а совсем свежий.

Джексон посчитал, что возлюбленная держала его в одном ритме 18 250 дней, и признался, что она до сих пор заставляет его душу петь.

«Не меняйте мелодию, мы еще не закончили танцевать», — красиво резюмировал актер.

Напомним, актер является звездой фильмов «Парк юрского периода», «Криминальное чтиво», «Звездные войны», «Три икса» и многих других. Молодому поколению он больше известен как Ник Фьюри из киновселенной Marvel.