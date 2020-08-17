Лиам Хемсворт был первым мужчиной Майли Сайрус, но она 10 лет врала ему об этом

На днях 27-летняя американская певица Майли Сайрус дала интервью подкасту Call Her Daddy, в котором ответила на множество провокационных вопросов о своей личной жизни.

В частности, девушка призналась, что ее первым мужчиной был ее будущий муж, актер Лиам Хемсворт. Секс у них случился, когда ей было 16 лет, но это был не первый интимный опыт артистки — до него у нее был секс втроем с еще двумя девушками. И хотя на момент близости с Лиамом она была девственницей, Майли соврала ему об этом, сказав, что уже переспала с одним своим другом. В течение десяти лет отношений, певица не раскрывала возлюбленному правду, чтобы не казаться неудачницей. То, что она вступила в брак со своим первым мужчиной, Сайрус назвала безумием, но призналась, что отношения с Хемсвортом были удивительным временем в ее жизни. Даже когда она открыто призналась в своей бисексуальности.

«Меня привлекали девушки задолго до того, как стали привлекать парни, — рассказала певица подкасту. — Когда мне было 11 лет, я думала, что Минни Маус чертовски горячая».

Напомним, после развода с Хемсвортом у Майли был роман с австралийским певцом Коди Симпсоном. Но недавно в прессу просочилась информация, что они расстались. Девушка призналась, что, даже когда она строит отношения с мужчиной, то все равно занимает лидирующую позицию.

«Мне нужно найти парня, который достаточно уверен в себе, так как я в каком-то смысле мужественная и сильная, и у меня есть много качеств, которые больше ассоциируются с мужской ролью», — начала рассуждать Сайрус о будущем возлюбленном.

Девушка в очередной раз призналась, что считает представительниц слабого пола более привлекательными. Она отметила, что ей нравятся мужские половые органы, но только как форма. К примеру, свои секс-игрушки она чаще использует для дизайна интерьера, нежели по назначению — ей нравится сама эстетика фаллической формы.