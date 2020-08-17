Образ монахини, кожаные косухи: тренды осени-2020
Видео
Беляши, психушка и Энди Уорхол: перипетии судьбы Виктора Цоя
Видео

Лиам Хемсворт был первым мужчиной Майли Сайрус, но она 10 лет врала ему об этом

В новом интервью певица раскрыла пикантные подробности своей личной жизни.

Лиам Хемсворт был первым мужчиной Майли Сайрус, но она 10 лет врала ему об этом
Майли Сайрус еще пять лет назад призналась в своей бисексуальности. Фото: globallookpress.com

На днях 27-летняя американская певица Майли Сайрус дала интервью подкасту Call Her Daddy, в котором ответила на множество провокационных вопросов о своей личной жизни.

В частности, девушка призналась, что ее первым мужчиной был ее будущий муж, актер Лиам Хемсворт. Секс у них случился, когда ей было 16 лет, но это был не первый интимный опыт артистки — до него у нее был секс втроем с еще двумя девушками. И хотя на момент близости с Лиамом она была девственницей, Майли соврала ему об этом, сказав, что уже переспала с одним своим другом. В течение десяти лет отношений, певица не раскрывала возлюбленному правду, чтобы не казаться неудачницей. То, что она вступила в брак со своим первым мужчиной, Сайрус назвала безумием, но призналась, что отношения с Хемсвортом были удивительным временем в ее жизни. Даже когда она открыто призналась в своей бисексуальности.

«Меня привлекали девушки задолго до того, как стали привлекать парни, — рассказала певица подкасту. — Когда мне было 11 лет, я думала, что Минни Маус чертовски горячая».

Напомним, после развода с Хемсвортом у Майли был роман с австралийским певцом Коди Симпсоном. Но недавно в прессу просочилась информация, что они расстались. Девушка призналась, что, даже когда она строит отношения с мужчиной, то все равно занимает лидирующую позицию.

«Мне нужно найти парня, который достаточно уверен в себе, так как я в каком-то смысле мужественная и сильная, и у меня есть много качеств, которые больше ассоциируются с мужской ролью», — начала рассуждать Сайрус о будущем возлюбленном.

Девушка в очередной раз призналась, что считает представительниц слабого пола более привлекательными. Она отметила, что ей нравятся мужские половые органы, но только как форма. К примеру, свои секс-игрушки она чаще использует для дизайна интерьера, нежели по назначению — ей нравится сама эстетика фаллической формы.

Тэги

Звездные отношенияинтимные отношенияЛиам Хемсвортлюбовные отношенияМайли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсвортсекс