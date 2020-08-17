«Смотрите, как мне повезло»: Моргенштерн похвастался своей возлюбленной

Отношения 22-летнего рэпера Моргенштерна и его девушки Дилары выходят на новый уровень. Как известно, став популярным, музыкант прекратил свой роман с молодой красавицей, потому что слава вскружила ему голову, но недавно он объявил о том, что пара снова вместе. Все-таки отношения у них выходят на рамки дружеских.

А 17 августа рэпер откровенно похвастался своей девушкой, как регулярно хвастается машиной, домом и достатком. Дилара выложила в Instagram снимок с фотосессии, на которой она рекламирует бренд одежды. Моргенштерн копировал этот пост себе в сториз с надписью: «Смотрите, как мне повезло».

Нужно отметить, что не все поклонники молодого артиста разделяют его мнение. В комментариях под фотографиями Дилары в Instagram немало критических, а иногда и откровенно оскорбительных отзывов. Подписчики активно обсуждают внешность и поведение Дилары и далеко не всегда с положительной стороны.

Кстати о сториз, 17 августа и парень, и девушка выложили видео, намекающие на то, что они летят в путешествие к морю. В этом Моргенштерну уж точно повезло.