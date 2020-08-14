Жанна Левина-Мартиросян вспомнила, как шила занавески на съемной квартире

Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что если бы он был бедным в 40 лет, то она не смогла с ним жить. О заработке мужчины в браке Жанна порассуждала в шоу «Конечно, Вася» на YouTube-канале Gazgolder.

В эфире программы Жанна вспомнила, как в 20 лет они с Гариком приехали в Москву, заняли у друга 300 долларов, 150 из которых отдали за съемную пустую квартиру. Тогда она считала, что с милым рай и в шалаше, и даже сама шила занавески.

«Я должна идти за мужчиной, чтобы я смотрела на мужчину вверх и знала, что я замужем. Я могу быть лучше, но он должен быть лучше меня, однозначно», — отметила Жанна Левина-Мартиросян.

В прошлом году по данным разных СМИ, годовой доход Гарика Мартиросяна оценивался в три миллиона долларов. А одно выступление стоило 35 тысяч евро.