«Это их бесценный опыт»: Сябитова ответила на нападки о личной жизни своих детей

Некоторых подписчиков свахи удивляет, почему она дает советы о личной жизни, когда у самой в семье не все гладко.

Телесваха Роза Сябитова поделилась с поклонниками очередной порцией размышлений о счастливом браке. В свежем посте в Instagram ведущая «Давай поженимся!» сравнила семью с командой корабля, в которой муж — капитан, жена — лоцман, а дети — матросы, которым в будущем предстоит возглавить свои судна.

Капитан в этой схеме должен быть способен взять на себя ответственность и за корабль, и команду. А безопасность «путешествия» во многом зависит от лоцмана, который прокладывает правильный курс. Сябитова пишет, что супруги должны быть уверены в том, что оба плывут в одном направлении, что никто не захочет начать грести в другую сторону.

«Ключ к взаимной любви — это зависимость друг от друга, — делится мудростью сваха. — Капитан зависит от лоцмана, как и лоцман зависит от капитана. Чем больше вы помогаете своему капитану, а он вам в достижении поставленных целей, тем выше вероятность, что путешествие будет приятным, а брак успешным».

В комментариях на Сябитову начались нападки: почему она так умно рассуждает о семейных отношениях, но не смогла сохранить первый брак своей дочери (недавно Ксения второй раз вышла замуж) и никак не пристроит 30-летнего сына.

«Родители должны помогать своим детям, это правильно. Но вмешиваться в отношения не должны. Ошибки детей — это их бесценный опыт. Родители должны поддержать и по возможности помочь минимизировать ущерб», — ответила телеведущая на эти комментарии.

Кстати, о своей судьбе Сябитова написала в комментариях, что ее «капитан умер, поэтому пришлось исполнять его обязанности».